〔路透基点〕台湾荧茂光学6,900万美元等值联贷案完成签约--RLPC

路透香港2月16日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾荧茂光学(4729.TWO)及其境外子公司荧茂亚洲周一与七家银行完成6,900万美元等值五年期循环贷款签约.

贷款金额高於原定目标6,000万美元.贷款A部分7亿台币提供给荧茂光学,B部分4,480万美元提供给荧茂亚洲.

统筹主办及额度分配行第一银行及合库(担保品管理行)各承贷A部分1.8亿台币及B部分1,200万美元.

土地银行为共同主办行,承贷A部分1.20亿台币及B部分800万美元.

台湾企银承贷7,600万台币及320万美元,担任经理行.

其他经理行包括台湾银行、彰化银行、玉山银行,各承贷4,800万台币及320万美元.

A部分以土地、工厂及设备抵押,由借方董事长担保,B部分无抵押,由借方董事长及荧茂光学担保.

A部分初始利率为较90天及180天次级市场商业票据利率加码170个基点,未设利率下限.B部分初始利率为较三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点,若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR差距超过35个基点,则借方将支付超出幅度的利率.

若借方全年合并营收达到30亿台币,且半年度合并营收达到15亿台币,贷款利率加码幅度将依下列情况调整:

若借方税前净利润率为0-5%,则减少5个基点

若借方税前净利润率为5.1-10%,则减少10个基点

若借方税前净利润率为10%以上,则减少20个基点

以三种层级邀请银行参贷:

承贷9,000万台币及600万美元或更高,主办行A及B部分含所有费用价码分别为174个基点及134个基点.

承贷7,200-8,900万台币及480-590万美元,协办行A及B部分含所有费用价码分别为173个基点及133个基点.

承贷4,800-7,100万台币及320-470万美元,经理行A及B部分含所有费用价码分别为172个基点及132个基点.

若贷款额度动用不到50%,则有一笔15个基点的承诺费.

这项循环贷款从第36个月开始缩减,分五期每半年不等额:15%(1),20% (2-4),25%(5).

财务约束条件包括流动比率最低1倍,负债比率最高2倍,2012年上半年开始利息覆盖率最低2倍,以及有形资产净值最少18亿台币.

资金用於再融资及营运资本.

借方2009年取得一笔12亿台币等值三年期循环贷款,台币部分利率为较90天期初级市场商业票据利率加码100个基点,美元部分利率为较三个月期LIBOR加码125个基点.A部分设有利率下限,确保最低税前利率2.3%.

母公司强茂(2481.TW)持有荧茂光学38%股权.(完)