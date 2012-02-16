《外汇动态》宏观基金抛售欧元,受希腊纾困案的不安情绪影响

0316GMT---日本一主要银行的交易商称,大型宏观基金在抛售欧元和澳元,因欧元区正在考虑延後希腊第二轮纾困的方式.

欧元兑美元EUR=跌0.3%至1.3023,停止单和买单挂在1.3000美元下方.

"我的感觉是,欧洲交易商将进一步拉低欧元,但在亚洲,卖盘可能已近尾声,"一日本主要银行的交易商称.

欧元可能在1.2973美元附近寻获一定支撑,该水准即一目均衡云区底部和欧元1-2月涨势50%回档位的交会处.

该交易商称,欧元/日圆EURJPY=亦受压,若触发102.00日圆附近的停止单,跌势可能进一步扩大.

欧元/日圆最新报102.06,下跌0.4%.周二低点101.78是初步支撑.(完)

--编译 王冠中;审校 王兴亚

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