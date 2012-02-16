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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 11:47 BJT

〔台湾债市〕RP利率平稳,资金供应无虞交易商多到期续做

路透台北2月16日电---台湾债市同业附买回(RP)周四利率平稳,今日市场无特殊紧缩因子,交易商以到期续作为主,要找新钱也不难,整体资金变化不大.

资金调度人士表示,尾盘续见投信申购款流入RP市场,部分寿险亦有余钱供应,场上资金不虞匮乏;由於短期内无重大紧缩因素,预料月底前成交利率可望持於现有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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