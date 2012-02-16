《热点透视》英国房价看来已触底,惟升速缓慢

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 戴素萍

路透伦敦2月15日电---英国房市就像它的老搭档--经济,看来已经触底了.或许从此开始回升,但升速极为缓慢.

房价就像经济一样,两度滑落至低谷.根据Halifax的数据,平均房价在2007年8月在略低於20万英镑时触顶,在2009年4月时惨跌至15.5万英镑,一年後又回升至16.9万英镑,之後在2011年又再度跌至接近16万英镑的水准.近几个月,平均房价几无变动.看来像是趋稳了.

这样下结论可能言之过早,因为平均房价与所得之比已降至仅4.3倍,为2003年以来最低水准,但仍略高於长期均值4.1倍.在伦敦,奖金减少等因素可能带动进一步下滑.但整体来看,大有理由相信英国房价已经触底了.

首先,抵押贷款不再下滑了.去年的总贷款金额为1,410亿英镑,虽然低於2007年荣景时的3,620亿英镑,也低於2001年水准,但高於前一年的1,350亿英镑,而且年底时回升情况最为明显.抵押贷款批准件数也在成长,只不过仍处於异常低的水准.

其次,更为重要的是,那些能够取得贷款的人罕见地以极低的利率取得.第四季平均抵押贷款付款金额相当於平均所得的26.6%.这接近1983年开始纪录以来的最低水准,且也远低於2007年中的47%.这当中的差别在於英国央行0.5%的准备金利率.

超低利率也协助稳定整个经济.英国可以自此开始缓慢复苏.但1月通胀率放缓至3.6%,且应该还会继续下滑,意味着英国人的所得不会被严重侵蚀.英国房价应该可以跟它的老朋友--经济一样,走在复苏的道路上.但这对好朋友没有太多的信贷,它们未来将蹒跚而行,而不是奋力冲刺.(完)