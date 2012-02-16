〔新债招标〕台湾鸿海公司债利率略高於预期,因发行总额达上限(更新版)

* 两度流标後终於顺利发行,以1.34%利率定价

* 因发行额度达90亿台币上限,利率略高於预期

路透台北2月16日电---拜低利率环境以及补券热潮之赐,去年两度流标的鸿海(2317.TW)无担债周四终於以1.34%定价,略高於1.28-1.32%的预期,因发行总额达上限的90亿台币.

承销商表示,鸿海公司债能顺利标出,主要是因为近期公司债在外资流入抢买短券带动下,引发银行与寿险等的补券需求.此外,鸿海股价较去年下半年回升,也是引发买盘投标意愿升高的原因.

"这利率应该符合公司的想法了吧?"一证券商承销主管称,"科技公司发债利率通常比较高...但大家都缺券,才会不计较收益投标."

此为鸿海自去年6月以来,首次成功标售公司债.去年下半年该公司曾两度未能顺利发行,因不满意投标利率.

承销商还指出,在鸿海公司债开标前,各方对利率看法分歧,区间甚至宽达1.25-1.40%."开在1.34%,主要是因为公司发行额度达到90亿上限,利率自然比预期高一点,但还是相当成功."

另一大型政府银行交易主管则认为,在超低利率还将维持一段时间的环境下,只要绝对报酬率与信用评等还不错的公司债,都会成为银行与寿险等业者的补券对象.

"买盘已经到了饥不择食的地步."她说.

全球最大消费电子产品代工厂--鸿海日前在给证券商的投标文件中表示,预计发行60亿台币的五年期公司债,可依竞价结果增加或减少发行金额,惟增加金额以不超过发行总额的50%为上限,减少金额亦以不超过发行总额的50%为限.

鸿海股价去年下半年在60-90台币间整理,今年随着外资回流与公司营运好转,已回到逾100台币的价位.周四该股以102台币作收.

鸿海前次公司债有得标纪录是在去年5月底,其中五年期以1.51%定价,较前月发行同年期债的1.43%升8个基点,也高於市场预期的1.45-1.50%区间.[ID:nCT0444725]

鸿海在中华信评的评等为"twAA+".(完)

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