〔印度金市〕10-12月当季黄金进口锐减44%,因金价偏高--WGC

路透孟买2月16日电---世界黄金协会(WGC)周四发布声明指出,全球最大黄金消费国--印度10-12月当季黄金进口锐减44%至157吨,因当地金价创历史新高,2011年总进口量则是成长1.1%,因上半年购买量增加.

印度2011年进口969吨黄金,2010年则为进口958吨.

WGC指出,印度金饰需求在10-12月当季大降44%至103吨,黄金投资需求则降38%至70吨.

印度黄金价格MAUc1在12月当季上涨5.2%,并在11月触及29,516印度卢比的纪录高位.(完)