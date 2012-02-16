《外汇动态》美元/日圆可能扩大升势,但取决於欧元/日圆走势

0555GMT---一日系主要银行交易商表示,美元/日圆可能扩大近日的升幅,并称在79.00-79.50区域之前没有大量的日本出口商卖单.

该名直接处理出口商卖单的交易商表示,许多企业不但完成3月31日止会计年度的资金汇回,甚至连6月底的也一并完成.

他并称,只有少数几家最大型企业还有一些卖单要处理,但其影响可能有限.

分析师预期,美元/日圆的涨势可能受限於日圆兑其他货币的升势,尤其是兑欧元.日本寿险业者料会继续买进日圆,以对其外币部位进行对冲.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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