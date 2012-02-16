〔台湾央行〕共发行1,573亿台币存单,发行余额增加618.5亿

英国数据：1月消费者信贷增速连续两个月放缓，抵押贷款批准件数上升
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。
路透台北2月16日电---台湾央行周四公布,今日共发行1,573亿台币存单,相较存单到期金额954.5亿,存单发行余额增加618.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期1,296亿台币,利率为0.87%;91天期192亿台币,利率为0.93%;182天期85亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行2,563亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,814.3亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为33亿台币,累计超额准备为1,803亿台币,加计前期1%的超额准备为3,023亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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