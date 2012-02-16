〔瑞典央行〕将指标利率调降25基点至1.50%,称经济展望趋弱

英国数据：1月消费者信贷增速连续两个月放缓，抵押贷款批准件数上升
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。
路透斯德哥尔摩2月16日电----瑞典央行:
* 将指标利率调降25基点至1.50%
* 瑞典经济展望趋弱,因受海外情势发展影响
* 将附买回利率调降0.25个百分点至1.50%,料将维持至2013年
* 欧元区多数地区成长前景已恶化
* 瑞典经济明年料以更正常速度成长
* 副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)及斯文森(Lars E.O. Svensson)对降息决定持保留态度 (完)
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。