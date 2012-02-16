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货币新闻 | 2012年 2月 16日 星期四 16:51 BJT

〔瑞典央行〕将指标利率调降25基点至1.50%,称经济展望趋弱

路透斯德哥尔摩2月16日电----瑞典央行:

* 将指标利率调降25基点至1.50%

* 瑞典经济展望趋弱,因受海外情势发展影响

* 将附买回利率调降0.25个百分点至1.50%,料将维持至2013年

* 欧元区多数地区成长前景已恶化

* 瑞典经济明年料以更正常速度成长

* 副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)及斯文森(Lars E.O. Svensson)对降息决定持保留态度 (完)

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