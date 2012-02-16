版本:
中国
债券 | 2012年 2月 16日 星期四 14:38 BJT

〔欧股业绩〕法国兴业第四季获利低於市场预期,受有毒资产冲击

路透巴黎2月16日电---法国第二大上市银行业者--法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)周四公布季度获利锐减88.6%,降幅大於预期,主要受投资银行的有毒资产冲击,以及进一步减计希腊主权债持仓.

不过法国兴业表示,该公司已经提前六个月达成更严格的资本规定,即根据巴塞尔2.5协议的核心第一级资本比率已达9%,跟进规模较大竞争对手法国巴黎银行(BNPP.PA)的脚步.

法国兴业表示,第四季获利降至1亿欧元(1.3066亿美元),上年同期为获利8.74亿,而路透调查10位分析师的平均预估为1.90亿.

法国兴业主要的企业金融及投资银行事业录得季度净损4.82亿欧元.2008年金融危机遗留下来的有毒资产价值下滑,加上欧债危机对金融市场的冲击,导致该事业的营收锐减三分之二.(完)

--编译 张明钧;审校 王洋

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐