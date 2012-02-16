〔表格〕LME金属库存最新变化--2月16日

瑞典央行：决策官员对利率路径的看法莫衷一是--会议记录

路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。