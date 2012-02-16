〔表格〕LME金属库存最新变化--2月16日

英国数据：1月消费者信贷增速连续两个月放缓，抵押贷款批准件数上升
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。
路透伦敦2月16日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 311,125 -1,925
锡 10,000 +820
铅 382,025 -1,275
锌 850,300 +3,375
铝 5,117,975 -3,325
镍 97,770 +2,058
铝合金 137,840 持平
NASAAC 156,840 持平
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 张涛;审校 丁琦
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
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铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
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