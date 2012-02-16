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债券 | 2012年 2月 16日 星期四 15:06 BJT

〔欧股业绩〕法国兴业第四季获利锐减近九成,受有毒资产及希腊冲击(更新版)

(新增执行长谈话及财报细节)

* 第四季净利锐减88.6%,受有毒资产及希腊债权减计打击

* 执行长对2012年持保留看法,尽管资本市场开局不俗

* 希腊主权公债备抵坏帐率已达75%

路透巴黎2月16日电---法国第二大上市银行业者--法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)周四公布季度获利锐减88.6%,降幅大於预期,主要受投资银行的有毒资产冲击,以及进一步减计希腊主权债持仓.

不过法国兴业表示,该公司已经提前六个月达成更严格的资本规定,即根据巴塞尔2.5协议的核心第一级资本比率已达9%,跟进规模较大竞争对手法国巴黎银行(BNPP.PA)的脚步.

法国兴业先前已警告称,为了达成上述的目标,可能不会支付2011年度股利.

法国兴业执行长Frederic Oudea向美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,他仍谨慎看待2012年前景,尽管今年开春以来资本市场有了不错的开始.Oudea近期进行管理阶层改组,而该公司股价在2011年表现惨淡.

"就资本市场活动而言,我对於今年开局感到满意...但我仍将会审慎看待2012全年状况."Oudea表示.

尽管欧洲央行大量注资是一个重要举措,但Oudea强调未来经济成长将会相当疲软.

法国兴业表示,第四季获利降至1亿欧元(1.3066亿美元),上年同期为获利8.74亿,而路透调查10位分析师的平均预估为1.90亿.

营收下滑12.4%至60.1亿欧元,优於预期的58.1亿欧元.

法国兴业共减计1.62亿欧元的希腊公债持仓,这部分的备抵坏帐比率已达75%.

法国兴业主要的企业金融及投资银行事业录得季度净损4.82亿欧元.2008年金融危机遗留下来的有毒资产价值下滑,加上欧债危机对金融市场的冲击,导致该事业的营收锐减三分之二.(完)

--编译 张明钧; 审校 王洋/高琦

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