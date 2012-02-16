〔台湾汇市〕台币兑美元收创半个月来低位,因希腊援助计画恐受阻

路透台北2月16日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘贬值1角,因希腊第二轮救助计画恐遭推迟,市场担忧情绪升温,资金回流美元资产避险,令亚洲股汇市走势疲弱,台币亦受牵连收创半个月来低位.

外汇人士指出,受到亚币弱势及台股大跌牵连,外资汇出力道偏强,不过,逢高亦见外商银行及出口商出脱美元部位,稍稍抑止台币跌势;收盘前央行临门一脚,助贬汇价约4.6分,台币最终以全日最低点作收,显示央行坚持让台币维持稳定偏弱的格局.

"做多台币的力道不强,但NDF也没转正,两方僵在这边...(台币)短线应该是盘整偏弱,"一位本地银行交易人士表示.今日收盘时,海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月换汇点报-0.005/0.010.

市场人士并表示,目前市场仍欠缺明显大方向,外资汇入汇出方向不一致,汇市成交量也未明显增多.不过值得观察的是,不少出口商将卖单高挂在29.6元之上,若美元进一步走强,料能为台币带来短暂支撑.

台币兑美元前次收盘低位出现在2月1日,报29.695元;另外,前次盘中低位则出现在2月2日,报29.700元.

台股加权指数.TWII周四收盘大跌1.69%,至7,869.70点;外资及陆资在台股卖超13.04亿台币,结束连续两日买超,上交易日为买超99.21亿.[ID:nCT0433736]

韩元KRW=和马币MYR=周四领跌新兴亚洲货币,因市场担心希腊救助计划或被延後.[EMRG/SGCN]欧盟消息人士对路透称,欧元区官员曾考虑是否有可能推迟部分或全部救援协议,同时又能避免无序违约.消息人士表示,可能会推迟到希腊预计将在4月举行的大选後.[ID:nCN8517034].

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.635 29.535 29.546-29.635 29.620 8.16 7.78

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.584 29.491 29.550-29.593 29.566 3.80 3.43

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.010 -0.005/0.005

美元/台币六个月期 -0.170/-0.140 -0.180/-0.160

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