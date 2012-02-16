《全球经济分析》政治疑虑与不佳投资记录打击中国对外投资的希望

* 中国有5,600亿美元可投资海外

* 政治疑虑和屡屡受挫的交易历史掣肘中国投资

* 中欧峰会在投资问题上无重要成果

* 中国欲加快对外直接投资速度

记者 Nick Edwards 编译 程琳/李婷仪

路透北京2月15日电---中国有动机、有机会,也有5,600亿美元可以在未来五年进行海外投资;而中国两大贸易夥伴有远超这一数额的融资需求,由此而来的众多诱人投资机会可能让中国挑花眼.

为解决欧债危机,欧洲需要出售数以千亿欧元计的资产和债券;为达到严格的新资本规定,欧洲银行业者或将出售3-5万亿(兆)欧元(3.9-6.5万亿美元)资产;而美国还有1万亿美元财政赤字需要弥补.

但外国政府不愿将战略性资产卖给最终受控于中国政府的实体,加上过往交易不尽人意,都可能导致中国四处碰壁.

传统基金会研究员Derek Scissors称:"短期内,规模达到及超过1,000亿美元的海外投资,会遭遇明显而有力的障碍."

"中国公司在进行复杂交易时的老练能力仍是一个障碍,"Scissors称,"一个更大的障碍是,虽对中国资金存在迫切需求,但面对一拥而上的中国资金,又存在不安."

这一点在欧盟身上似乎格外真实,欧盟对资金的需求最迫切,而政治障碍也最为复杂,对中国投资也最为挑剔.

本周在北京召开的中欧峰会上,投资方面的探讨未能取得重大成果,只有欧盟(EU)执委会主席巴罗索淡然无味的承诺将发展双边投资共识.

不过,澳洲可能已经在与中国买家做交易方面指明了道路.该国2009年颁布了外资投资大型企业的指引,指明了能够获准及无法获准的交易类型.

澳洲资源部长Martin Ferguson去年表示,历经多年挫折的中国交易方,已经知道如何在澳洲撮合并购案.

实际上,自此之後交易数量大涨,传统基金会称,澳洲成为中国最大的投资对象.

欧洲或许也可利用所有自己能够得到的帮助.商务部数据显示,2011年中国对欧盟的外商直接投资(FDI)金额只有43亿美元,较2010年增长94%.

**工会阻挠,政界反对**

谈到壁垒问题,以意大利为例,部分分析师称该国或将被迫出售最多4,000亿欧元国有资产,以应对巨额债务负担.该国共有1.8万亿欧元国有资产.

欧洲政府债务专家Nicholas Spiro称,意大利最具价值的资产,也是其政治上最难出售的资产,例如油气公司、公路和邮政服务公司.Spiro也是Spiro Sovereign Strategy的董事总经理.