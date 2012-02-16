〔台湾债市〕殖利率狭幅整理,台股大跌对债市激励有限

路透台北2月16日电---台湾债市殖利率周四微幅收低,整日未脱狭幅整理格局.纵然台股大跌,但债市却仅追随美债区间盘整走势,殖利率并未明显下跌.

交易商称,全球低利率环境造就的资金行情仍在,纵然数据显示经济有逐步复苏迹象,但丰沛的资金料会将债市殖利率压在相对低档.若美国10年期公债US10YT=RR殖利率没能脱离1.90-2.00%区间,台债也只能盘整待变.预料明日101/5殖利率区间仍会在1.25-1.27%.

"股市涨,殖利率没怎麽弹,现在跌,自然也不太会反应."一证券商交易员称.

另一证券商交易员则指出,10年新券101/5发行前交易殖利率已连续三天都在相同区间内震荡,显示多空对後市看法分歧."大家都没有方向."

台湾股市周四收挫1.69%,遭遇约六周来最大单日百分比跌幅,因市场担心过去数周的涨势或许太快.[.TWCN]

美国公债价格周三几无变动,因有关希腊获得第二轮金援进展的报导互相矛盾,令欧债危机前景蒙上阴霾.指标10年期公债US10YT=RR价格持稳,收益率报1.93%,非常接近去年11月初以来1.79%-2.17%区间的中段.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.40 0.9470 0.9470-0.9510 20.5

10 101/5 A01105=TWO -0.52 1.2600 1.2570-1.2640 296.5

20 101/2 A01102=TWO -0.55 1.7080 1.7080-1.7080 0.5

30 101/4 A01104=TWO -0.50 1.8200 1.8200-1.8300 8.0

交易商认为,美国联邦储备理事会(FED)将超低利率延续至2014年,纵然市场已少有人谈论台湾央行在3月底的理监事会议到底会不会降息,但泛滥的资金还是会让殖利率维持在偏低的水准.

"我想短中线就是区间盘整,若第二季殖利率还没有因增额公债题材弹升,今年就不用期待了."一证券商交易员说.

另一证券商交易员则认为,要观察以美债为主的国际盘走势,倘若美国10年公债殖利率跌不破1.90%,台债殖利率要向下也很难,逢低都会遭遇获利了结卖压.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 1.8200

20 101/2 A01102=TWO 1.7080

10 100/9 A00109=TWO 1.2860

5 101/1 A01101=TWO 0.9470

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)