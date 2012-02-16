《外汇动态》欧元/美元在1.2900-1.3100出现多空拉锯

0756GMT---欧元/美元EUR=在1.3000左右可见宏观买家进场,同时也见到获利了结卖压.

短线支撑在1.2973(即1.2624-1.3322涨势的50%回档位),或日线图一目均衡云区底部1.2694.在这两个水准下方可见停止单伺机而待.

在1.2931有强力的技术支撑(即1月25日低点).接下来可望浮现良好的买气.

在前波区间低点约1.3080-1.3100以前,挂有投机性的卖单.其上亦可见停止单挂出.

位於1.3100的期权於今日到期,为更多偏空的氛围增添上档阻力.(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

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