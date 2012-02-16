《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月16日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

德国商业银行:

欧元/美元:持续承压,我们预期1.3000很快将失守.这将使市场直接倾向卖压,并看向1.2891/54(近期涨势的61.8%回档位),然後是1月低点1.2624.中线重要支撑在1.2588/30,若跌落此处,将下看1.2080的更长线支撑.中长期而言,我们看空,而且留意55及200周移动均线的死亡交叉.

美元/日圆:经过一段强烈涨势,市场看来有点过度,我们预期在进一步上涨前会先有所整理.美元近日已突破200日移动均线,此均线现在料将在78.04扮演支撑.在小型整理之後,预计初步会升向55周移动均线位置79.17,之後是79.55及80.00/25.

美元/瑞郎:已突破0.9250/63瑞郎阻力.近期持稳於0.9080/66支撑位.我们猜测市场正企图打底.我们预计将再度挑战55日移动均线位置0.9318,这是升向0.9595近期高点的主要障碍.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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