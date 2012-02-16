〔外汇期权〕美元/日圆波动率持稳,现汇盘整--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
IFR伦敦2月16日电---美元/日圆现汇在78日圆中段水准整固走势,选择权交易员密切关注78.75及79.00障碍下方的大型gamma相关卖压.日内到期的执行价78.60选择权加重短线压力,但现汇走势基本倾向仍是走高.
在现汇盘整之际,美元/日圆波动率价格在海外市场持稳,流动量渐减,因市场再度聚焦欧债问题.
指标一个月期价平选择权波动率最新报7.7/8.1%,昨天已回跌至7%高端.短天期选择权波动率小跌,已令长天期波动率承压,回吐近期涨幅,三个月期波动率最新报8.4/8.8%.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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