〔外汇期权〕美元/日圆波动率持稳,现汇盘整--IFR

IFR伦敦2月16日电---美元/日圆现汇在78日圆中段水准整固走势,选择权交易员密切关注78.75及79.00障碍下方的大型gamma相关卖压.日内到期的执行价78.60选择权加重短线压力,但现汇走势基本倾向仍是走高.