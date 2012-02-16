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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 16:51 BJT

〔外汇期权〕美元/日圆波动率持稳,现汇盘整--IFR

IFR伦敦2月16日电---美元/日圆现汇在78日圆中段水准整固走势,选择权交易员密切关注78.75及79.00障碍下方的大型gamma相关卖压.日内到期的执行价78.60选择权加重短线压力,但现汇走势基本倾向仍是走高.

在现汇盘整之际,美元/日圆波动率价格在海外市场持稳,流动量渐减,因市场再度聚焦欧债问题.

指标一个月期价平选择权波动率最新报7.7/8.1%,昨天已回跌至7%高端.短天期选择权波动率小跌,已令长天期波动率承压,回吐近期涨幅,三个月期波动率最新报8.4/8.8%.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 张明钧

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