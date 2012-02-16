〔瑞典经济〕央行预估2012年GDP成长0.7%,利率将持稳至2013年

英国数据：1月消费者信贷增速连续两个月放缓，抵押贷款批准件数上升
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。
路透斯德哥尔摩2月16日电---瑞典央行周四称:
* 预估2012年国内生产总值(GDP)成长0.7%,先前预估成长1.3%
* 预估2012年第一季附买回利率均值为1.6%,前次预估为1.7%
* 预估2012年第二季附买回利率均值为1.5%
* 预估2013年GDP成长2.1%,前估成长2.3%
* 预估2013年第一季附买回利率均值为1.5%
* 预估2014年第一季附买回利率均值为2.2%
* 预估2012年消费者物价指数(CPI)增幅为1.4%,前次预估为1.5%
* 预估2013年CPI增幅为1.9%,前次预估为2.0%
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。