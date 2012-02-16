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货币新闻 | 2012年 2月 16日 星期四 16:55 BJT

〔瑞典经济〕央行预估2012年GDP成长0.7%,利率将持稳至2013年

路透斯德哥尔摩2月16日电---瑞典央行周四称:

* 预估2012年国内生产总值(GDP)成长0.7%,先前预估成长1.3%

* 预估2012年第一季附买回利率均值为1.6%,前次预估为1.7%

* 预估2012年第二季附买回利率均值为1.5%

* 预估2013年GDP成长2.1%,前估成长2.3%

* 预估2013年第一季附买回利率均值为1.5%

* 预估2014年第一季附买回利率均值为2.2%

* 预估2012年消费者物价指数(CPI)增幅为1.4%,前次预估为1.5%

* 预估2013年CPI增幅为1.9%,前次预估为2.0%

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