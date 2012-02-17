台湾已公布经济指标--2012/2/17

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)1月 +2.37% +2.01%-r 3/5 --
外汇存底(亿美元) 1月底 3,903.04 3,855.47 3/5 --
商品出口(y/y) 1月 -16.8% +0.6% 3/7 --
商品进口(y/y) 1月 -11.9% -2.7% 3/7 --
领先指标(m/m) 12月 +0.5% +0.5% 2/29 --
M2货币总计数(y/y) 12月 +5.01% +5.07% 2/24 --
重贴现率(%) 12月29日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 12月 -0.72% +2.54% 2/20 --
工业生产(y/y) 12月 -8.15% -4.65%-r 2/23 --
季调失业率 12月 4.22% 4.32% 2/22 --
经常帐盈余(亿美元) 第三季 +102.1 +83.6 2/20 --
国际收支(亿美元) 第三季 -34.6 +49.0 2/20 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +1.90%-p +3.42% 2/23 --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 高洁如;审校 杨淑祯
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路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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