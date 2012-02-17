台湾经济指标预测--2月17日至3月7日

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透台北2月17日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------2月20日当周----------------------------------------
2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差102.1亿美元
2/20 1600 外销订单 1月 -- -0.72%(年变动率)
2/22 1600 季调失业率 1月 -- 4.22%
2/23 1600 工业生产 1月 -- -8.15%(年变动率)
2/23 1600 国内生产总值(GDP)统计 第一季 -- 概估值+1.9%(年增率)
2/24 1610 M2货币总计数 1月 -- +5.01%(年变动率)
-------------------------------2月27日当周----------------------------------------
2/29 1600 领先指标 1月 -- +0.5%(月变动率)
-------------------------------3月5日当周-----------------------------------------
3/5 1600 外汇存底 2月底 -- 3,903.04亿美元
3/5 1600 消费者物价指数(CPI) 2月 -- +2.37%(年变动率)
3/7 1600 商品出口 2月 -- -16.8%(年变动率)
3/7 1600 商品进口 2月 -- -11.9%(年变动率)
-- 1600 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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--记者 高洁如; 审校 乔艳红
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。