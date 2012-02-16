〔表格〕欧洲央行第一季SPF调查预估2012年GDP负成长0.1%

英国数据：1月消费者信贷增速连续两个月放缓，抵押贷款批准件数上升
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。
路透法兰克福2月16日电---欧洲央行周四公布第一季SPF调查:
以下为预测表格(数字为年变动率):
HICP 2012 2013 长期趋势水准
第一季调查 1.9 1.7 2.0
第四季调查 1.8 1.8 2.0
实质GDP增长率 2012 2013 长期趋势水准
第一季调查 -0.1 1.1 1.8
第四季调查 0.8 1.6 1.8
失业率 2012 2013 长期趋势水准
第一季调查 10.6 10.6 8.8
第四季调查 10.0 9.7 8.5
附注: 本次调查共访问58位经济分析师、学者以及其他专业预测师,调查期间从1月17日至1月20日止.(完)
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。