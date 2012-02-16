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货币新闻 | 2012年 2月 16日 星期四 17:32 BJT

〔表格〕欧洲央行第一季SPF调查预估2012年GDP负成长0.1%

路透法兰克福2月16日电---欧洲央行周四公布第一季SPF调查:

以下为预测表格(数字为年变动率):

HICP 2012 2013 长期趋势水准

第一季调查 1.9 1.7 2.0

第四季调查 1.8 1.8 2.0

实质GDP增长率 2012 2013 长期趋势水准

第一季调查 -0.1 1.1 1.8

第四季调查 0.8 1.6 1.8

失业率 2012 2013 长期趋势水准

第一季调查 10.6 10.6 8.8

第四季调查 10.0 9.7 8.5

附注: 本次调查共访问58位经济分析师、学者以及其他专业预测师,调查期间从1月17日至1月20日止.(完)

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