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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 17:29 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业卖超7亿台币

路透台北2月16日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 21.50 12.50 +9.00

票券业 0.50 2.50 -2.00

证券业 12.00 19.00 -7.00 (完)

--记者 董永年; 审校 丁淑琴

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