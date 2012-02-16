版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 17:48 BJT

《外汇动态》巴克莱资本技术分析师称,图表上预示欧元将扩大跌势

0926GMT---巴克莱资本技术分析师Phil Roberts表示,欧元EUR=跌破1.3025美元,并收在21日均线1.3120美元下方,其前景已从区间波动转变为偏空,目标为进一步拉回至1.2930,并有可能下探1.2855.

他并表示,意大利与德国十年期公债收益率(殖利率)利差扩大,加上希腊五年期信用违约互换(CDS)利差走升,可能令欧元在近期持续承压.(完)

--编译 张明钧; 审校 高琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐