〔货币市场〕尽管有欧洲央行注资,银行间拆款市场再次浮现压力迹象

路透伦敦2月16日电---欧元区银行体系中有大量现金,大致消除了希腊违约可能严重冲击该地区银行业的忧虑,但是银行间拆款市场出现了暂时性的压力迹象.

对於希腊可能无法取得第二轮纾困的担忧,让银行再次不愿彼此拆借,交易商称,近几日来,银行间拆款甚至只给特定对象,也就是说只有最强健的银行在这块很活跃.

指标银行间拆款利率持续下滑,欧洲央行去年向银行业挹注近5,000亿欧元资金提供了缓解.而银行业在本月底也有机会再次获得注资.

但仍可见到部分压力的迹象.

Markit iTraxx信用违约利差指数ITEFA5Y=MP过去10日来上扬近50个基点,来到240个基点上方.

但仍较欧洲进行三年期资金操作前,该指数在11月触及的高点低了逾一大点.

"流动性紧缩的机率是降低了,但仍不能完全排除一家对二线国家曝险的银行违约的风险,"德国商业银行的利率策略师Benjamin Schroeder说.

"银行间拆款的风险明显上扬.如果你认为危机扩大的情况可能失去控制,那麽银行间拆款市场的问题可能再次浮现."

他亦表示,若希腊紧张情势升温,远期利率协定和隔夜利率交换(OIS)的利差可能再次扩大.

摩根士丹利策略师Elaine Lin表示,若出现失序违约,欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/OIS利差可能扩大至100个基点,来到雷曼兄弟倒闭後2009年初所见到的水准.该利差目前在62个基点.

另一个广泛使用的压力指标--三个月期交叉货币基准交换EURCBS3M=ICAP扩大4个基点至负79.5个基点.

银行间拆款利率仍处於下滑趋势.三个月期欧元LIBOREUR3MFSR=周四下跌至0.96821%,低於周三的0.97821%.欧元银行间拆放款利率(Euribor)亦下滑.(完)

--编译 王冠中;审校 程琳

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>