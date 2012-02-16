〔国际油市〕NYMEX原油期货上涨,受伊朗供应忧虑和希腊纾困希望提振

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约2月16日电---美国原油期货周四连续第二日收高,受伊朗供应中断的忧虑,以及希腊债务纾困下周将达成协议的希望提振.
欧元兑美元因对希腊纾困的乐观预期而反弹,再加上汽油期货触及五个半月高点,均提振了原油期货.
希腊周一料将获得欧元区财长批准,开始与民间债权人进行旧债换新债,进一步避免失序违约.
油价在盘初下跌,因穆迪警告称,将调降17家全球金融机构和114家欧洲金融机构的债信评等,是欧元区债务危机影响层面扩大至全球金融体系的另一个迹象.
伊朗已向世界强国表示,希望恢复延宕已久的核谈判.但伊朗驻莫斯科大使表示,该国不会为了进一步的谈判而接受任何预设条件.
纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货CLH2结算价报每桶102.31美元,上涨0.51美元,且为1月4日收在103.22美元以来的最高收位.
伦敦洲际交易所(ICE)4月布兰特原油期货LCOJ2结算价报120.11美元,上涨1.18美元或0.99%,此为6月14日收在120.16美元以来的最收盘价.
4月布兰特原油对4月美国原油期货价差CL-LCO1=R扩大至17.47美元,高於周三的16.79美元.
NYMEX-3月RBOB汽油期货RBH2收高4.04美分或1.34%,报每加仑3.0471美元,盘中曾触及3.0514的8月31日以来盘中高点.(完)
--编译 王冠中;审校 侯向明
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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