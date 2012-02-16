〔国际油市〕NYMEX原油期货上涨,受伊朗供应忧虑和希腊纾困希望提振

路透纽约2月16日电---美国原油期货周四连续第二日收高,受伊朗供应中断的忧虑,以及希腊债务纾困下周将达成协议的希望提振.

欧元兑美元因对希腊纾困的乐观预期而反弹,再加上汽油期货触及五个半月高点,均提振了原油期货.

希腊周一料将获得欧元区财长批准,开始与民间债权人进行旧债换新债,进一步避免失序违约.

油价在盘初下跌,因穆迪警告称,将调降17家全球金融机构和114家欧洲金融机构的债信评等,是欧元区债务危机影响层面扩大至全球金融体系的另一个迹象.

伊朗已向世界强国表示,希望恢复延宕已久的核谈判.但伊朗驻莫斯科大使表示,该国不会为了进一步的谈判而接受任何预设条件.

纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货CLH2结算价报每桶102.31美元,上涨0.51美元,且为1月4日收在103.22美元以来的最高收位.

伦敦洲际交易所(ICE)4月布兰特原油期货LCOJ2结算价报120.11美元,上涨1.18美元或0.99%,此为6月14日收在120.16美元以来的最收盘价.

4月布兰特原油对4月美国原油期货价差CL-LCO1=R扩大至17.47美元,高於周三的16.79美元.

NYMEX-3月RBOB汽油期货RBH2收高4.04美分或1.34%,报每加仑3.0471美元,盘中曾触及3.0514的8月31日以来盘中高点.(完)