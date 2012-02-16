〔加拿大股市〕收盘大涨,因黄金矿商报喜及希腊协议露出曙光

《全球汇市》美元飙升，美联储官员表态激发对3月加息的预期

* 美联储官员评论影响占据主导，特朗普讲话未提供刺激计划的细节 * 美元指数触及七周高位 * 披索上涨，人民币跌幅有限 路透伦敦3月1日 - 美元周三触及七周最高，因两位有影响力的美联储官员讲话暗示本月或将加息，这盖过了特朗普总统对国会发表首次主要政策演讲所带来的影响。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业、而且通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 这些言论促使投资者重新投入美元的怀抱，进而推高美债收益率，美国10年期公债收益率(殖利率) 涨约5个基点至2.411%。 货币市场期货 目前显示，3月升息机率约为70%，周二时略高于30%。 “美联储其他官员本周的讲话增强了利率市场这种相对鹰派的倾向，并给予美元部分支撑，”