〔加拿大股市〕收盘大涨,因黄金矿商报喜及希腊协议露出曙光

路透多伦多2月16日电---加拿大股市周四创下本月最大单日涨幅,黄金采矿营收、油价上涨及强劲的美国经济数据均提振资源类股,同时欧债危机疑虑出现缓解.
加拿大最大黄金制造商第四季营收数字起初未能激起市场太大热情,但是Kinross Gold (K.TO)和Agnico-Eagle (AEM.TO)将大幅增加股息却赢得投资人喝采.Kinross和Agnico股价均跳涨7%,分别报11.07加元、36.57加元.
"看看估值,它们显然被低估,"康乃狄克州Westport Resources首席投资长Joe Tatusko说."只要有点好消息,这些股票就会动起来."
加拿大两大黄金矿商Barrick Gold (ABX.TO)和Goldcorp (G.TO)也上涨,但涨幅较小.两家公司均公布强劲季度营收,探勘计画也持续成功.Goldcorp股价跳升4.5%至47.25加元.Barrick上涨1%至48加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高123.56点,或1%,报12,485.59点.是一周最高收位,也是1月25日以来最大单日涨幅.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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