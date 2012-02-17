〔澳股业绩〕澳新银行第一季获利增加5.7%,受全球市场收入增加提振

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
路透悉尼2月17日电---澳洲第四大银行澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)公布第一季获利上升5.7%,受惠於市场业务复苏及坏帐费用下降.
澳洲四大银行上财年获利创纪录,今年开年以来表现强劲,但融资成本增加,且住宅贷款需求位於逾三年以来的低位,凸显出银行业者的挑战.
ANZ基本获利增加至14.8亿澳元(15.9亿美元),大致符合分析师预期的14.7亿澳元.上年同期基本获利为14亿澳元.
ANZ全球市场收入增加63%,超过4亿澳元(4.29亿美元),因受到强劲外汇营收带动,且坏帐费用下降至2.39亿澳元,较上年同期下降19%.
ANZ表示,集团利润较去年下半年下滑3个基点,因融资成本及存款成本较高.2012年批发融资计画大致与2011年相符,接近200亿澳元,今年迄今已筹资约90亿澳元.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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