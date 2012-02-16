〔美国金融〕第四季抵押贷款拖欠率降至三年低点--MBA

路透纽约2月16日电---行业团体周四表示,美国住房抵押贷款的还款拖欠率在去年第四季降至三年最低水准,且进入止赎程序的房屋亦减少.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,抵押贷款还款拖欠率经季节调整後为7.58%,低於第三季的7.99%,也低於上年同期的8.25%.

此为2008年第三季房市和金融危机爆发以来的最低水准.

此外,第四季进入止赎程序的房屋比例亦降低,由1.8%降至0.99%.

"人们一直在问,我们何时才能解决这问题.观察拖欠率和新止赎案,我们大概已经在半途上,这要看我们对新正常情况的定义为何,"MBA的首席分析师Jay Brinkmann说.(完)