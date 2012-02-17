〔台湾金融〕台湾金控接管国华人寿破局,将启动下一阶段引资

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
路透台北2月17日电---台湾金融监督管理委员会周四委员会议决议,公营的台湾金控接管国华人寿一事因无法达成共识,交易不再进行,将启动下一阶段引资,以公开招标方式寻求投资人参与投资国华人寿.
金管会也称,国华人寿目前仍由安定基金接管中,接管期间国华人寿仍继续营运.金管会将积极督导接管人尽速办理後续引资相关事宜以改善公司财务结构,保障保户权益.
金管会称,国华人寿接管人财团法人保险安定基金,先前办理引资虽洽询台湾金融控评估参与增资、或合并,但因交易双方持续协商但仍无法达成共识.(完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。