《台湾报摘》--工商时报2月17日

* 头版头条:

--台湾金控公司合并国华人寿一案破局.金管会副主委李纪珠表示,由於台湾金与国华的接管人--安定基金双方差距过大,难达成共识,已同步召开董事会决议不再进行此案.金管会也要求安定基金找财顾重新设计"多元方案",5月底前重新公开招标.

* 其他:

--绘图晶片大厂辉达(NVIDIA)执行长黄仁勳指出,由於NVIDIA采用晶圆报价,当良率过低时表示成本过高,本季度毛利率下滑几乎都是因为28奈米良率低於预期所导致.目前NVIDIA已加紧与台积电(2330.TW)的合作提升良率,只要良率提升及投片量增加,成本就会下滑.

--寿险资金有意投资国家重大公共建设、BOT案,但卡在无法出任董监事、持股最高只能25%,让寿险业担心无法把关投资风险.寿险公会理事长许舒博昨日表示,今年将极力向金管会争取修改保险法146条-5,让寿险业投资重大公共建设,创投可出任董监.

--合作金库和第一银行主办的荧茂光学6,900万美元联贷案,计息条件更有弹性,只要企业获利提高,利率便有机会顺势调降5-20个基本点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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