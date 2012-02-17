《台湾报摘》--工商时报2月17日

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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* 头版头条:
--台湾金控公司合并国华人寿一案破局.金管会副主委李纪珠表示,由於台湾金与国华的接管人--安定基金双方差距过大,难达成共识,已同步召开董事会决议不再进行此案.金管会也要求安定基金找财顾重新设计"多元方案",5月底前重新公开招标.
* 其他:
--绘图晶片大厂辉达(NVIDIA)执行长黄仁勳指出,由於NVIDIA采用晶圆报价,当良率过低时表示成本过高,本季度毛利率下滑几乎都是因为28奈米良率低於预期所导致.目前NVIDIA已加紧与台积电(2330.TW)的合作提升良率,只要良率提升及投片量增加,成本就会下滑.
--寿险资金有意投资国家重大公共建设、BOT案,但卡在无法出任董监事、持股最高只能25%,让寿险业担心无法把关投资风险.寿险公会理事长许舒博昨日表示,今年将极力向金管会争取修改保险法146条-5,让寿险业投资重大公共建设,创投可出任董监.
--合作金库和第一银行主办的荧茂光学6,900万美元联贷案,计息条件更有弹性,只要企业获利提高,利率便有机会顺势调降5-20个基本点.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。