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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 08:30 BJT

《台湾报摘》--经济日报2月17日

* 头版头条:

--台湾今年第一季市场陆续出现转单与补库存的急单效应,连带最新的企业无薪假人数一次大减近5,000人,无薪假实施家数连续三个月下降,印证景气可能在第一季落底的预测.

* 其他:

--和泰车昨日发表首款国产化油电复合动力车"Camry Hybrid",祭出入门款106.9万台币的优惠价抢市,目标今年旗下油电复合动力车总销售要冲2万辆,年增近3.5倍,启动台湾油电车销售大增元年.

--行政院长陈冲表示未来课证所税五种组合,昨日引起台股大跌,金管会主委陈裕璋紧急灭火,强调未来如有讨论,金管会将积极参与并充分考量证券市场安定与发展.

--义联集团董事长林义守宣布,将在高雄市投资200亿台币,兴建全台湾最大的精品购物中心及五星级饭店,总楼地板面积8万坪,逐步实现总统大选前对高雄加码投资的承诺.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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