《台湾报摘》--经济日报2月17日

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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* 头版头条:
--台湾今年第一季市场陆续出现转单与补库存的急单效应,连带最新的企业无薪假人数一次大减近5,000人,无薪假实施家数连续三个月下降,印证景气可能在第一季落底的预测.
* 其他:
--和泰车昨日发表首款国产化油电复合动力车"Camry Hybrid",祭出入门款106.9万台币的优惠价抢市,目标今年旗下油电复合动力车总销售要冲2万辆,年增近3.5倍,启动台湾油电车销售大增元年.
--行政院长陈冲表示未来课证所税五种组合,昨日引起台股大跌,金管会主委陈裕璋紧急灭火,强调未来如有讨论,金管会将积极参与并充分考量证券市场安定与发展.
--义联集团董事长林义守宣布,将在高雄市投资200亿台币,兴建全台湾最大的精品购物中心及五星级饭店,总楼地板面积8万坪,逐步实现总统大选前对高雄加码投资的承诺.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。