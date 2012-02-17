〔两岸金融〕永丰银获中国人行核准进入大陆银行间债券市场

路透台北2月17日电---台湾永丰金(2890.TW)表示,旗下的永丰香港分行已获中国人行的核准成为可进入大陆银行间债市的台资银行业者,预料将大幅提升其人民币存款业务竞争力.

这是台资银行获准投资银行间债市的第二家,去年8月间,包括台湾富邦银行香港分行等五家境外机构,获准进入银行间债券市场.[ID:nCT0474239]

去年8月间中国人行根据"中国人民银行关於境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知",除了核准富邦香港分行之外,还有中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)(澳门),中国工商银行马来西亚公司,交通银行(3328.HK)(601328.SS)澳门分行,华侨银行有限公司,也同时准进入银行间债券市场.

永丰银行董事长邱正雄表示,目前取得该项业务者多为陆资或港银,永丰以台资银行的身份申办成功,显示永丰金控近年积极布局中国大陆成效逐步显现,也代表两岸开放金融往来互动更为密切.

他并指出,目前大陆境内政策性金融债券、央行票券、国债等,利率大幅优於人民币离岸市场,对於永丰银行的获利及存款竞争力将大有助益.同时,此业务将委由中国工商银行担任结算代理行.

永丰还表示,先前为首家获准於南京成立办事处之台资银行,提供当地台商最完整的金融服务,而海外金融业务(OBU)分行获准开办人民币相关业务也让客户拥有更多新货币的投资机会.(完)