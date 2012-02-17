〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月17日电---台湾央行周五表示,开放三种天期存单申购.今日存单到期金额为1,683亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行1,573亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为96亿台币,累计超额准备为1,899亿台币,加计前期1%的超额准备为3,119亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。