〔基金观点〕对冲基金Man Investments提高大宗商品策略的能源敞口

* 中东形势紧张和需求稳定,都支撑油价

* 基本金属受中国软着陆预期提振

* 短期内农产品或供应短缺,但中期可能过剩

路透伦敦2月16日电---利用原油供应冲击可能推升价格的机会,对冲基金集团Man Investments已提高大宗商品策略的能源敞口.

Man的大宗商品策略(Commodity Strategies)组合目前约38%投资於各大宗商品对冲基金的能源和运输类,高於去年9月的31%.

Man Investments大宗商品主管Saemi Bossart称,鉴於中东形势紧张,原油价格有上扬的风险.其监管着10亿美元的对冲基金策略大宗商品基金.

"当前能源方面,特别是原油的形势具有相当的爆发性,"他告诉路透."围绕叙利亚方面还有极高不确定性,而我也不确定利比亚那儿是否已脱离困境,即便其原油日产量再度高达100万桶."

Bossart还表示,2011年下半年原油需求稳定,鼓舞了他正面的看法.

为增加能源敞口,Man削减了基本金属和农产品的投资,但Bossart仍预期後两者,尤其是基本金属仍有些机会.

"去年我们见到一些景气循环压力,但中国目前看似更有望软着陆,因此基本金属行情或有重大惊喜,"他并称这比较可能在今年下半年见到.

此外在农产品方面,Bossart预期极端的天气或造成谷物短期供应短缺,但由於预估全球2012年玉米产量可望创纪录,因此中期仍可能面临过剩.

由於玉米价格仍处於历史高位,Bossart相当不看好新作前景,预期玉米合约CH2可能下跌约2美元,至每蒲式耳4.50或4.60美元.

但他对贵金属仍持肯定看法,称各国央行,特别是在欧洲,将继续实施量化宽松,2012年将继续购买黄金.在此同时铂金(白金)价格则多年来首见低於金价.(完)