《欧洲金融分析》欧洲央行再次挹注资金,料将使公司债板块同步受惠

记者 Natsuko Waki; 编译 王冠中/龚芳

路透伦敦2月16日电---欧洲央行本月底提供第二波廉价资金,应可比第一批资金更扩及整体金融市场,让资金流入非银行业公司债.

这有部分是因为银行业料使用2月29日取得的资金来进一步偿付债务.银行业债务的长期投资人将会把因此取得的资金投入其他领域.

西班牙和意大利等欧元区二线国家公债目前为止是欧洲央行12月注资近5,000亿欧元的最大受益者.指标意大利公债收益率(殖利率)IT10YT=RR已下滑达150个基点.

但银行业实际上主要拿欧洲央行的廉价贷款来偿还自身的债务.

路透调查显示,在欧洲央行的第二轮长期再融资操作(LTRO)中,银行业将至少取得5,000亿欧元的低价贷款,将整体三年期注资规模推至接近1兆(万亿)欧元.

该金额相当於银行业今年到期债务规模的1.4倍左右,也超过2012-2015年整体再融资需求约1.7兆欧元的半数.

由於银行业忙着偿还自身的债务,以在6月期限前填补1,150亿欧元的资本缺口,因此已偿还的债务可能就会销户而非展期.

这意味着当前相当庞大的资产类别--规模达8,000亿欧元的欧洲银行债券市场将出现萎缩.

"若你处於未来两年调整1.5万亿欧元债务的解除杠杆循环当中,则目前欧洲银行债券的持有者很有可能取得还款,而非展延债务,"美林资产管理公司投资长Bill O'Neill表示.

"他们可能想要回头进军欧洲银行业,但他们或许会希望瞄准规模较小及收益较高的信贷,这个区块将可望受惠.资金将进驻非金融业,抑或收益率更高的金融信贷产业."

参考LTRO运用状况图表,请点选(link.reuters.com/fuh66s)

参考iTraxx CDS指数走势图表,请点选(link.reuters.com/xer26s)

**12月 VS 2月**

市场估算资料显示,银行12月份借入的资金有一大部分是用於偿还贷款,而非进行所谓的利差交易--利用低利贷款购买高收益的二线国家债券.

巴克莱资本估计在4,890亿欧元当中,银行约动用3,500亿欧元延展现有的欧洲央行贷款,以利用较低的利率,这使得新增借款净额约达1,500亿欧元.

除了为未来到期的债券预留资金以外,巴克莱认为约有500亿欧元资金被用来进行利差交易.该行预计银行业将自第二波的LTRO动用1,600亿欧元,以因应未来到期的债券.

摩根大通估计借款净额略高於1,900亿欧元.其认为欧元区银行业者约有1,100亿欧元用在利差交易.

该行预期银行业2月份借款净额将在2,050亿欧元上下,其中有950亿欧元将用来偿还到期的债券.

据高盛调查显示,逾半数受访者预计资金主要用途为支付银行未偿还的债券,少数人认为银行会进行新主权债的利差交易.

"大举偿还债务将导致目前持有欧洲银行债券的人,陷入再投资的两难窘境,"该行在提供给客户的研究报告中指出.

"寿险公司、退休基金及大型资产管理公司将需要寻觅另类投资机会.欧洲银行债券作为一项资产类别,其规模之大,堪与主权债、抑或所有其他非金融企业债券总规模相提并论."

**信贷解冻**

欧洲央行释出的资金已然为银行业降低信贷风险,其中部份资金正开始渗透到更广大的企业债券市场.

iTraxx五年期优先金融指数ITEFA5Y=MG已自12月的330基点左右,降至约230基点;该指数为衡量一篮子银行信贷的风险溢价.iTraxx非金融指数ITEEU5Y=MG自12月以来利差缩窄状况亦雷同.

据美国银行资料,在欧洲信贷市场上,高收益债迄今为最受欢迎的区块,年内迄今流入22亿美元资金,或相当於投资这块资产类别的基金所持有的总资产的逾3%.

拜银行信贷激增所赐,欧洲投资级信贷基金总资产自1月以来成长1.8%;而欧洲股票基金及货币市场基金则分别下滑0.1%及1%.

"非银行信贷市场存在绝佳的投资价值,"法国资产管理公司Carmignac Gestion投资委员会成员Didier Saint-Georges表示.(完)