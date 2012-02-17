版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 10:35 BJT

(重发)《香港报摘》--其他报纸重要消息2月17日

* 明报:

--香港地政总署就青衣航运路一幅物流发展用途地,以12.8亿港元批予招商局(0144.HK),每平方尺楼面地价约1,223港元.

--大和资本发言人证实,已从香港分部中裁减60名来自各部门的员工,占总员工一成.另一间日资行野村证券亦称,会陆续有裁员行动.

* 苹果日报:

--证券界流传,百丽国际(1880.HK)首季鞋类产品的同店销售进一步下滑至低单位数增长.

* 东方日报:

--据联交所股权资料显示,李泽楷旗下基金於2月14日以平均每股30.421港元,减持东亚银行(0023.HK)81.22万股股份.

* 文汇报:

--茂业国际(0848.HK)以6.5亿元人民币於南京夫子庙取得一幅地块,将建设为40,000平方米的高档百货商场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐