(重发)《香港报摘》--其他报纸重要消息2月17日

--香港地政总署就青衣航运路一幅物流发展用途地,以12.8亿港元批予招商局(0144.HK),每平方尺楼面地价约1,223港元.

--大和资本发言人证实,已从香港分部中裁减60名来自各部门的员工,占总员工一成.另一间日资行野村证券亦称,会陆续有裁员行动.