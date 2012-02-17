(重发)《香港报摘》--其他报纸重要消息2月17日

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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* 明报:
--香港地政总署就青衣航运路一幅物流发展用途地,以12.8亿港元批予招商局(0144.HK),每平方尺楼面地价约1,223港元.
--大和资本发言人证实,已从香港分部中裁减60名来自各部门的员工,占总员工一成.另一间日资行野村证券亦称,会陆续有裁员行动.
* 苹果日报:
--证券界流传,百丽国际(1880.HK)首季鞋类产品的同店销售进一步下滑至低单位数增长.
* 东方日报:
--据联交所股权资料显示,李泽楷旗下基金於2月14日以平均每股30.421港元,减持东亚银行(0023.HK)81.22万股股份.
* 文汇报:
--茂业国际(0848.HK)以6.5亿元人民币於南京夫子庙取得一幅地块,将建设为40,000平方米的高档百货商场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 雷美珍/杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。