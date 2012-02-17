〔台湾债市〕RP利率持於区间,投信和寿险余钱减少但续做仍顺畅

资金调度人士指出,下周央行存单到期量剧减,整体市场资金水位料下降,已见银行表示将从RP市场抽回资金,预料市场应不若此前宽裕,资金面并於周五达到最紧.不过,在无特殊紧缩因素影响下,RP利率仍可望持於既有区间.