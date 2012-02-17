〔台湾债市〕RP利率持於区间,投信和寿险余钱减少但续做仍顺畅

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透台北2月17日电---台湾债市同业附买回(RP)周五利率持於区间,投信和寿险余钱减少,资金分配状况较为不均,不过整体资金供应尚称平稳,到期续做顺畅.
资金调度人士指出,下周央行存单到期量剧减,整体市场资金水位料下降,已见银行表示将从RP市场抽回资金,预料市场应不若此前宽裕,资金面并於周五达到最紧.不过,在无特殊紧缩因素影响下,RP利率仍可望持於既有区间.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
另外,下周一有中信金(2891.TW)金融债交割,金额120亿台币.
下周央行存单到期总额为1,909.5亿台币,依序为周一1,333亿,周二72.5亿,周三128亿,周四150亿,及周五226亿.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
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