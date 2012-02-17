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货币新闻 | 2012年 2月 17日 星期五 17:42 BJT

〔表格〕英国1月零售销售较前月增长0.9%,为2011年4月以来最大增幅

路透伦敦2月17日电---英国统计局周五公布,英国1月零售销售较前月增长0.9%,较上年同期增长2.0%.路透预估分别为下滑0.4%和增长0.5%.

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 1月　 12月 (12前值) 预估

较前月%(经季节调整) 0.9* 0.6 (0.6) -0.4

较上年同期% 2.0 2.5 (2.6) +0.5

* 按月增幅为2011年4月以来最大 (完)

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 高琦; 审校 田建华

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