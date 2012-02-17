〔表格〕英国1月零售销售较前月增长0.9%,为2011年4月以来最大增幅

芝加哥期市：CBOT大豆合约下滑，因预期美国种植面积扩大和南美丰产
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
路透伦敦2月17日电---英国统计局周五公布,英国1月零售销售较前月增长0.9%,较上年同期增长2.0%.路透预估分别为下滑0.4%和增长0.5%.
以下为详细数据:
零售销售量 1月 12月 (12前值) 预估
较前月%(经季节调整) 0.9* 0.6 (0.6) -0.4
较上年同期% 2.0 2.5 (2.6) +0.5
* 按月增幅为2011年4月以来最大 (完)
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--编译 高琦; 审校 田建华
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惠普企业预计2017会计年度第二季稀释后非GAAP每股收益为0.41-0.45美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.47美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)