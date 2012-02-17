〔全球金市〕中国人行2011年底买进大量黄金--报导

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透2月16日电---金融时报周四援引世界黄金协会(WGC)高层人士的话报导称,中国人行在2011年最後几个月大举买进黄金,中国黄金进口量因此大增.
WGC投资部门主管Marcus Grubb表示,中国人行购金可以用来解释中国的黄金进口为何与WGC黄金消费需求预估之间存在很大差距.
"进口数据绝对有不一致的地方,"报导引述Grubb的话称."很明显,由此可知人行在购金."
"中期来看,我们很清楚拥有庞大外汇储备的中国人行和其他亚洲央行一直在增持黄金.这与前述情况相符,"Grubb对金融时报表示.
根据WGC,中国的黄金持有量在全球排第六.
金市观察家认为,中国一直在暗中增持黄金,以分散其外汇储备组合.
周四稍早WGC表示,按年度消费量计,中国可能超过印度成为全球最大的黄金消费国.(完)
--编译 戴素萍;审校 白云
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