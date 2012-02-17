《企业看点》--2月17日财务活动报导摘要

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透班加罗尔2月17日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 马来西亚财经刊物Edge周五引述知情消息人士称,马来西亚第二大银行CIMB Group Holdings Bhd (CIMB.KL)将以5,000万美元买下苏格兰皇家银行(RBS.L)的澳洲股票业务.[ID:nL4E8DH0RP]
* 南华早报周五引述消息人士称,中国三一重工(600031.SS)将在第二季重启33亿美元的H股招股案.[ID:nL4E8DH04X]
* 两位消息人士周五表示,私募基金凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]正在寻求出售所持有的台湾大众银行2847.TW股份.此为一周来第二例私募基金准备出售在台湾银行业的投资.[ID:nCH0096957]
* 美国财星(财富)杂志网站一篇报告称,凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]的下一档北美私募股权基金计画集资100亿美元.[ID:nL4E8DH014]
* 金融时报报导,纽约-泛欧交易所集团NYX.N及CME Group(CME.O)己提出对伦敦金属交易所(LME)的收购出价,对LME的估值高达10亿英镑(15.7亿美元)[ID:nL4E8DH01Q]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。