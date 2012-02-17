《企业看点》--2月17日财务活动报导摘要

路透班加罗尔2月17日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 马来西亚财经刊物Edge周五引述知情消息人士称,马来西亚第二大银行CIMB Group Holdings Bhd (CIMB.KL)将以5,000万美元买下苏格兰皇家银行(RBS.L)的澳洲股票业务.[ID:nL4E8DH0RP]

* 南华早报周五引述消息人士称,中国三一重工(600031.SS)将在第二季重启33亿美元的H股招股案.[ID:nL4E8DH04X]

* 两位消息人士周五表示,私募基金凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]正在寻求出售所持有的台湾大众银行2847.TW股份.此为一周来第二例私募基金准备出售在台湾银行业的投资.[ID:nCH0096957]

* 美国财星(财富)杂志网站一篇报告称,凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]的下一档北美私募股权基金计画集资100亿美元.[ID:nL4E8DH014]

* 金融时报报导,纽约-泛欧交易所集团NYX.N及CME Group(CME.O)己提出对伦敦金属交易所(LME)的收购出价,对LME的估值高达10亿英镑(15.7亿美元)[ID:nL4E8DH01Q]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)