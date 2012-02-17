〔企业并购〕CME等数家欧美交易所业者对LME出价收购--金融时报

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透2月17日电---金融时报报导,纽约-泛欧交易所集团NYX.N及CME Group(CME.O)己提出对伦敦金属交易所(LME)的收购出价,对LME的估值高达10亿英镑(15.7亿美元).
报导称,洲际交易所(ICE)(ICE.N)也已提出出价,并已聘请摩根大通担任顾问.报导还指出,ICE拒绝置评.
金融时报周四晚间在网站上报导,引述熟知出售流程的一位人士称,约有15家公司看过LME财务状况,其中约半数在周三结束的第一出价回合提出收购价.
本周为对LME的初步出价期限.由於预期新产品及实施自行清算将提振LME获利,分析师及业界消息人士估计LME价值5-15亿英镑.
金融时报称,德意志交易所(DB1Gn.DE)等数家潜在买主决定不出价,而伦敦证券交易所(LSE)(LSE.L)也不太可能提出收购.
一名知情消息人士9月向路透表示,新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)将与LSE联合出价收购LME,凸显出两家交易所希望跨入金属交易的强烈企图.
金融时报称,LME董事会将在2月23日开会评估出价.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
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