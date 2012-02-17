〔台湾股市〕收盘上涨24.66点,大众银行涨停

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月17日电---台湾股市周五收升0.31%,尾随亚股升势,因美国经济数据持坚且看好希腊将敲定协议.大众银行2847.TW涨停,此前路透报导称,私募基金凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]正在寻求出售所持有的台湾大众银行股份.[ID:nCH0096957] 市场监管机构周四晚些时候称,其将寻求维持市场稳定,此番言论亦利好市场.之前有消息称政府可能重新对股票交易徵收资本利得税,令一些投资者感到担忧. 加权股价指数.TWII收涨24.66点至7,894.36点.
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。