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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 13:54 BJT

〔台湾股市〕收盘上涨24.66点,大众银行涨停

路透台北2月17日电---台湾股市周五收升0.31%,尾随亚股升势,因美国经济数据持坚且看好希腊将敲定协议.大众银行2847.TW涨停,此前路透报导称,私募基金凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]正在寻求出售所持有的台湾大众银行股份.[ID:nCH0096957] 市场监管机构周四晚些时候称,其将寻求维持市场稳定,此番言论亦利好市场.之前有消息称政府可能重新对股票交易徵收资本利得税,令一些投资者感到担忧. 加权股价指数.TWII收涨24.66点至7,894.36点.

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