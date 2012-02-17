〔台湾央行〕共发行1,767亿台币存单,发行余额增加84亿

芝加哥期市：CBOT大豆合约下滑，因预期美国种植面积扩大和南美丰产
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
路透台北2月17日电---台湾央行周五公布,今日共发行1,767亿台币存单,相较存单到期金额1,683亿,存单发行余额增加84亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期1,549亿台币,利率为0.87%;91天期157亿台币,利率为0.93%;182天期61亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行1,573亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,898.3亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为102亿台币,累计超额准备为1,907亿台币,加计前期1%的超额准备为3,127亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
惠普企业预计2017会计年度第二季稀释后非GAAP每股收益为0.41-0.45美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.47美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)