〔台湾央行〕共发行1,767亿台币存单,发行余额增加84亿

路透台北2月17日电---台湾央行周五公布,今日共发行1,767亿台币存单,相较存单到期金额1,683亿,存单发行余额增加84亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期1,549亿台币,利率为0.87%;91天期157亿台币,利率为0.93%;182天期61亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行1,573亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,898.3亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为102亿台币,累计超额准备为1,907亿台币,加计前期1%的超额准备为3,127亿台币.(完)