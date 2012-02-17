〔台湾债市〕10年新券殖利率收高,因美债下跌与股市偏强

路透台北2月17日电---台湾10年券101/5发行前交易殖利率周五收高,因良好的经济数据令美债价格下跌,且股市走势仍偏多.债市在较大卖压下,101/5殖利率也弹破1.25-1.27%的狭幅整理区间.

交易商称,虽然台债走势稍弱,不过实质买盘的补券需求仍强.今日长券在场外交易仍颇为热络,20年券100/2、100/7成交在1.70%附近、30年券100/4、100/8则在1.83%,有了长券端的支撑,中短端殖利率的弹幅料将有限,预料下周101/5殖利率区间会在1.25-1.30%.

"感觉卖压重了些,但殖利率也无法拱太高."一票券商交易员称.

另一大型政府银行交易员则指出,台债偏弱是受到美债的牵动."但在1.27%以上就不太容易向上打,想逢高买的人很多."

美国公债价格周四下跌,因美国就业及其他数据显示经济状况良好,而且最新消息暗示希腊接近达成换债协议并避免无序违约.指标10年期公债US10YT=RR价格下跌19/32,收益率报2%,高於周三尾盘的1.93%.该收益率在过去两个月内,一直在1.80-2.05%左右的区间内交投.

台湾股市周五收升0.31%,尾随亚股升势,加权股价指数.TWII收涨24.66点至7,894.36点.[.TWCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.65 0.9535 0.9520-0.9590 18.0

10 101/5 A01105=TWO +1.22 1.2722 1.2640-1.2732* 328.5

注:* 代表创该券交易以来殖利率日高

展望下周,交易商认为,主要还是观察美债与台股的走势.股市方面,虽然大盘指数在8,000点大关遭逢阻力,但感觉逢回仍有相当的承接力道,令指数回档幅度有限.倘若下周再度发动攻势,债市势必承受较大的压力.

"若股市强势,101/5殖利率不排除会向1.30%靠."一票券商交易员说.

不过大型银行交易员认为,101/5殖利率恐怕没办法弹这麽高."若有到1.30%,我就会买."

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2900

5 101/1 A01101=TWO 0.9535

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)