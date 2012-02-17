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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 15:09 BJT

〔表格〕台股外资及陆资买超80.96亿台币,转卖为买

路透台北2月17日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超80.96亿台币,转卖为买,上交易日为卖超13.04亿.

三大法人今日合计买超62.01亿台币,上交易日修正後为卖超32.90亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

2/17 +80.96 -3.95 -15.00 +62.01

2/16 -13.04 -15.72 -4.14r -32.90r

2/15 +99.21 +22.29 -10.67r +110.83r

2/14 +22.69 -16.68 -1.42r +4.59r

2/13 -43.76r +18.86 -8.01r -32.90r

2/10 -32.07r -7.40 -11.28r -50.75r

2/9 +45.25 +10.86 -1.75r +54.35r

2/8 +113.90 +21.91 +3.28r +139.09r

2/7 +65.04 +4.12 -6.74r +62.42r

2/6 +34.74 -3.74 +3.87r +34.87r

2/4 -15.79 +8.88 +7.17r +0.26r

2/3 +9.50 +20.31 -1.31r +28.50r

2/2 +66.92r +16.76 -2.20r +81.48r

2/1 -3.24 +12.70 -4.33r +5.13r

----------------------------------------------------

本月累计 +430.30 +89.20 -52.52 +466.98

月份 外资 自营商 投信 合计

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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