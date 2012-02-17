〔表格〕台股外资及陆资买超80.96亿台币,转卖为买

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月17日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超80.96亿台币,转卖为买,上交易日为卖超13.04亿.
三大法人今日合计买超62.01亿台币,上交易日修正後为卖超32.90亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
2/17 +80.96 -3.95 -15.00 +62.01
2/16 -13.04 -15.72 -4.14r -32.90r
2/15 +99.21 +22.29 -10.67r +110.83r
2/14 +22.69 -16.68 -1.42r +4.59r
2/13 -43.76r +18.86 -8.01r -32.90r
2/10 -32.07r -7.40 -11.28r -50.75r
2/9 +45.25 +10.86 -1.75r +54.35r
2/8 +113.90 +21.91 +3.28r +139.09r
2/7 +65.04 +4.12 -6.74r +62.42r
2/6 +34.74 -3.74 +3.87r +34.87r
2/4 -15.79 +8.88 +7.17r +0.26r
2/3 +9.50 +20.31 -1.31r +28.50r
2/2 +66.92r +16.76 -2.20r +81.48r
2/1 -3.24 +12.70 -4.33r +5.13r
----------------------------------------------------
本月累计 +430.30 +89.20 -52.52 +466.98
月份 外资 自营商 投信 合计
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
参看相关细节,请点选(here)
参看台湾股市相关新闻,请点选[TW-STX-CMN]
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。