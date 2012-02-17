〔台湾汇市〕台币兑美元收升5.2分,欧美传出"利好"提振风险偏好

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透台北2月17日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘升值5.2分,主因美国就业数据乐观,且欧元区财长有望於下周一签署希腊救助协议,扶助投资风险胃纳上升,亚洲股汇市反弹走扬.
外汇人士指出,台股开盘大涨带动外资汇入,不过随着台股涨幅缩减,见外商银行及进口商买单陆续出炉,令台币收敛升幅;午後交易则显得凝滞,尾盘央行调节收回约2分升幅.
他们表示,鉴於多空消息交杂,市场等待欧债更多消息以及美国经济数据面信息提供指引.
"台股在8,000点有获利了结的卖压,短线上会做个修正,"一位大型金控交易人士表示,"...亚洲已经有钱进来了,但还在等议题出来."
交易商并表示,目前台币/美元於29.5元附近再度遭遇阻力,即便希腊问题获得解套,市场也可能因为提前消化而难出现新方向.
另外,目前出口商不急着进场抛汇,纷纷将卖单挂在29.6元之上,更令台币陷入区间震荡僵局.
他们预估,台币下周一交投先看29.50-29.65元间,市场并追踪美国经济数据以寻求更多指引.
根据路透调查显示,在过去两周期间投资者将新加坡坡元SGD=仓位削减逾80%,同时并削减台币等多数亚洲货币约一半的持仓.[ID:nCN1395998]
台币今日收在29.583元,较前一周贬值2.3分,或0.08%;累计今年以来台币已升值2.39%,主要得益於热钱重返亚洲.
台股加权指数.TWII周五收盘上涨0.31%,至7,894.36点;外资及陆资在台股买超80.96亿台币,转卖为买,上交易日为卖超13.04亿.[ID:nCT0434192]
韩元KRW=周五领涨新兴亚洲货币,因有迹象表明有望达成希腊救援协议,且美国经济数据强劲令投资者有信心重建本周撤销的部分多头仓位.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.583 29.635 29.505-29.635 29.635 8.39 8.16
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.560 29.584 29.515-29.566 29.525 3.95 3.80
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.005/0.015 -0.005/0.010
美元/台币六个月期 -0.165/-0.135 -0.170/-0.140
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--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
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