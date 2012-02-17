印度“国耻”：近半数幼儿营养不良

(本文由路透中文网编译提供)

路透印度2月16日电---两岁的Rajini在电子秤上哭喊着，小小的身体骨瘦如柴，这折射出印度经济崛起之际的另一个惨痛现实：数以百万计的儿童食不果腹。

在印度中部Shivpuri的一个营养诊室，我们看到的孩子们瘦骨嶙峋、无精打采、身患疾病。即便他们能存活，长大後也会比同龄人矮小、虚弱、迟钝。

Rajini体重仅5千克，是标准体重的一半。

Rajini的奶奶Sushila Devi说：“她轻得像一片叶子，这太糟了。”

印度儿童营养不良现象令人震惊。尽管该国经济产出在1990-2005年增长了两倍，成为亚洲第三大经济体，人均年收入从96美元增至489美元，但儿童营养不良现象并无好转。

上月一项政府支持的调查报告显示，印度五岁以下的儿童中，有42%体重不足，该比例接近撒哈拉以南非洲地区的两倍，较五年前的43%大体持平。

总理辛格称，儿童营养不良问题已经成了“国家的耻辱”，危及整个国家的健康状况。

虽然政府试图缓解儿童营养不良现象，但收效甚微，因许多家庭非常贫困，买不起需要的食物。

而卫生条件差、公共卫生支出低、教育和国民意识薄弱，也是影响因素。专家并指出，该国传统上对女性的歧视，譬如童婚习俗，也是因素之一，并且难以根除。

此外，该国对食品储备管理不善，享受补贴的高碳水化合物食物只能填饱肚子，并不能真正带来营养，加上许多最贫苦地区物资严重匮乏，均导致儿童营养不良问题益发严重。

救治所工作人员Rekha Singh Chauhan在简陋的房间里照顾着这群瘦弱的孩子们。Chauhan说：“眼下我们要照顾的孩子还不多。但到了4月份就会明显增多了。”随着夏季来临，由於腹泻和疟疾爆发，会收治许多瘦弱的患儿。

Chauhan说：“情况会变得糟糕，得三个孩子合一张床，好多还得睡在地板上。”

**贫富悬殊**

这幅景象与印度过去五年经济年增长8-9%的画面实在是格格不入。印度经济繁荣令数以百万计的人收入增长，带动了对汽车、电脑、服装和豪宅的需求。

但都市中产阶级在高档购物商场品尝各国美食时，数以百万计的儿童却连饭都吃不饱。

印度慈善组织Naandi基金会上月发布的报告显示，印度儿童死亡案例中，有一半与营养不良有关。

而印度的公共医疗支出很低，2009年时仅相当於GDP的1.2%，在全世界排名靠後。

国际救助儿童会首席执行官惠特布蕾德（Jasmine Whitbread）指出，要解决营养不良问题必须从政策面着手，必须将解决这个问题放到优先位置。

这些患儿的母亲自身常常也影响不良，刚进入青春期就被迫早婚，生育的孩子常常体重不足、免疫力低下。

这些母亲由於缺乏教育或相关意识，不以母乳喂养婴儿，而是喂养水牛奶以及被污染的水，因此孩子就容易得腹泻等疾病，不利於营养吸收。

此外，这些家庭往往极度贫困，除了小麦饼外买不起其他食物，而小麦饼缺乏儿童成长发育所需的蛋白质以及其他营养。

印度若不重视儿童营养问题，将产生严重後果。营养不良的孩子即便有机会去学校，在校情况往往也不好，工作後收入偏低，更容易感染疾病甚至死亡。

与此形成鲜明对比，中国在消除儿童营养不良和儿童夭折问题方面已实现了目标，中国的经济增长受益群体更为广泛，也重视医疗、卫生和小农生产等。（完）