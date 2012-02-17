〔台湾金融〕总会称支持金融机构整并,并冀政府协助金融业布局大陆

路透台北2月17日电---台湾金融总会理事长许家栋周五表示,总统大选後新局开展,金融总会支持金融机构的整并,并希望政府能够协助金融业者布局大陆市场,并发展人民币离岸业务.

许家栋表示,金融业的产值占国内生产总值(GDP)的比重近年日益走低,由最高1997年的8.996%走低至去年仅占6.5%,金融业面临了台湾市场小,需求弱,银行过多的客观环境不利因素,未来发展不容乐观.

他也指出,马英九总统的连任确立了未来两岸之间和平稳定发展的基础,今年金融界对大陆开放市场仍有深切期待.

"大陆境内的银行、证券和保险业务希望能更开放,境外的人民币离岸中心我们也要积极争取,"许家栋说.

金总认为,台湾具发展人民币离岸业务的优势,政府应积极与中国洽签换汇协定,建立两岸货币清算机制,开放两岸的贸易与直接投资以人民币计价,以及国内金融业务分行(DBU)能承作经营人民币业务.

金融总会顾问陈松兴也说,台湾金融业的竞争力相对脆弱,目前银行业的放款利率可能仅只於反映了资金的成本,在作业成本、风险成本上都没办法反映,银行间的合并迟无动静.

他认为,目前政府谈公股金融整并,要市场化又怕财团化,但公营金融机构的运作又被认为不够效率,整并的动作还是该由政府积极推动,并适时降低公股的金融机构的比重.

先前台湾金管会有意开放银行海外分行承做人民币计价的财管业务,本地民众可在台湾开户、直接投资人民币商品.不过分析师则认为,两岸之间目前的金流仍不畅通,尤其是货币清算机制尚未签订,这将令财管业务量受限,短期对银行的获利贡献挹注不大.[ID:nCT0506871]

金管会预计今年上半年与中国银监会在台北召开"两岸银行监理合作第三次会议协商事项",会中双方将在相关业务持续协商.为此金管会与业者座谈听取意见,业者表达希望争取包括放宽"台资企业"定义、相互参股比率、松绑相互设点资格限制、向大陆争取设立同省异地支行、开放台资银行承做台商个人银行卡业务、加强银行海外子行与国内母行业务合作等等事项.(完)