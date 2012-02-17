各式军事装备亮相新加坡航展,战斗机潜艇备受欢迎

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡2月16日电---本周的新加坡航展规模为亚洲航空及防务展会之最，各国的国防支出增加，意味着战斗机和各式武器的销量将高於以往。

在新加坡航展上，世界最先进的战斗机、直升机和运输机模型纷纷亮相。展出的还有最先进的雷达和监控设备，导弹系统的买卖交易也在此达成。

分析人士称，买家的兴趣由坦克和枪枝等地面武器转移至战斗机、海上巡逻机、雷达和潜艇等。

分析人士指出，亚洲沿海各国对邻国的担忧降低，更加专注于跨海作战的需要。

“亚洲的军事对抗主要在海上，特别是南中国海，而非印度与巴基斯坦或朝鲜半岛上的对抗，”澳大利亚战略政策研究所项目负责人Andrew Davies认为。

“因依赖海上能源运输，各国的担忧也经常是海上问题。”

中国在南中国海强烈的主权诉求，引发了亚洲地区的担忧，涉及这些岛屿主权的争端被认为是亚洲最大的安全威胁。

根据IHS Jane's DS Forecasts，到2015年，东亚国家军用飞机开支将由今年的159亿美元升至243亿美元，而地面部队和传统的地面武器开支则仅会由今年的112亿美元增加至131亿美元。

海军支出将大体持平於120亿美元，不过潜艇支出将从25亿美元升至31亿美元。

根据IHS Jane's的预计，三年内中国国防支出将超过亚洲其他主要国家国防支出的总和。

不过分析人士还认为，军费大增不是军备竞赛，因大部分国家国防支出占GDP的比例在下降。亚洲多数国家经济增长强劲，因此以美元计的国防支出肯定会上升。

这对西方武器生产商来说是个好消息。“亚太地区目前是我们最大的市场，”雷神公司（Raytheon）(RTN.N)副总裁Tim Carey称。

美国五角大楼最大的供应商洛克希德马丁(LMT.N)和波音(BA.N)旗下的国防业务部门都预计，亚太地区营收将占各自国际营收约40%。

韩国可能在年中以前购买60架战斗机，马来西亚也在着手购买24架飞机。

印度本月早些时候宣布，法国达索航空公司（Dassault Aviation）(AVMD.PA)赢得126架战斗机订单。该国还可能购买飞机，尤其是可用於其计划建造的航空母舰上的飞机。（完）